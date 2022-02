Horizon Forbidden West: set LEGO ufficiale con Aloy e Collolungo annunciato, trailer

C'è un set LEGO ufficiale dedicato a Horizon Forbidden West annunciato oggi da Sony PlayStation e LEGO, incentrato sull'imponente macchina Collolungo insieme ad Aloy, ovviamente composti dai celebri mattoncini da costruzione.

Si tratta di una riproduzione alta ben 34 centimetri, composta da 1222 pezzi, dunque una costruzione piuttosto impegnativa.

LEGO Horizon Forbidden West, ecco il set sul Collolungo

Il set sarà in vendita a partire da maggio 2022, non ha ancora un prezzo ufficiale in Italia ma in nord America dovrebbe essere venduto a 80 dollari, dunque possiamo aspettarci una fascia simile.

Potete vederne i particolari nel trailer di presentazione riportato in cima a questa news, con la riproduzione di Aloy interamente customizzata partendo dalla classica base da "omino" LEGO e alcuni elementi dello scenario presenti sul piedistallo, come un semaforo e una betulla.

Isaac Snyder, Progettista Modelli LEGO: "Mi sono innamorato di Horizon Zero Dawn fin dalla prima partita. È un mondo futuristico ricco di scenari mozzafiato, bei personaggi, Macchine micidiali e con una storia appassionante. I progettisti di Guerrilla ci hanno fornito molti spunti, aiutandoci a cogliere lo spirito di questo universo e a tradurlo in forma di LEGO. La community di appassionati di Horizon è molto creativa e questo modello è dedicato alla loro passione e immaginazione"

Per quanto riguarda il gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione di Horizon Forbidden West pubblicata nella giornata di ieri, oltre allo speciale con il confronto tra la versione PS5, quella PS4 e PS4 Pro andato in scena in queste ore.