Elden Ring: i requisiti PC ufficiali e completi, minimi e raccomandati

Bandai Namco e From Software hanno infine pubblicato i requisiti PC ufficiali completi per Elden Ring, che ora mostrano le caratteristiche di configurazione richieste per giocare al nuovo gioco secondo la tipica suddivisione tra requisiti minimi e raccomandati.

In precedenza avevamo visto già un inizio di queste indicazioni, ma i primi requisiti per PC presentavano solo la configurazione minima, mentre a questo punto si tratta delle informazioni complete per poter giocare anche a livelli tecnici superiori, vediamo di cosa si tratta.

Elden Ring - Requisiti minimi