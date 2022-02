Elden Ring, i requisiti PC ufficiali compaiono su Steam ma sono solo i minimi

Sulla pagina Steam di Elden Ring sono spuntati finalmente i requisiti PC ufficiali, sebbene al momento si tratti solo di quelli minimi, ovverosia della configurazione necessaria per far girare il gioco con risoluzione e preset bassi.

Elden Ring, i requisiti minimi



Processore: Intel Core i5 8400, AMD Ryzen 3 3300X

Scheda video: NVIDIA GTX 1060, AMD RX 580

Memoria: 12 GB di RAM

Storage: 60 GB di spazio richiesto

Sistema operativo: Windows 10, Windows 11

Se ricordate, alcuni mesi fa sono saltati fuori dei requisiti di Elden Ring falsi, copiati da Red Dead Redemption 2, ma oggi finalmente le informazioni sono ufficiali e si può dunque ragionare sull'hardware richiesto dall'atteso action RPG.

Ebbene, la componentistica che viene richiesta non è propriamente alla portata di tutti: sia i processori che le schede video indicate non sono di basso livello e i 12 GB di RAM la dicono lunga sulle dimensioni dell'open world che ci troveremo a esplorare nel gioco.

Siamo curiosi a questo punto di scoprire quali saranno i requisiti raccomandati: nella speranza che Bandai Namco e FromSoftware non ci facciano attendere troppo, date un'occhiata al nostro nuovo provato di Elden Ring.