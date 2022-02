Elden Ring, altre due classi rivelate: Bandito e Astrologo, ecco i dettagli

Elden Ring ha rivelato altre due classi che troveremo nel gioco: si tratta del Bandito e dell'Astrologo, figure dunque molto diverse e caratterizzate da un repertorio di abilità peculiari.

Dopo il Vagabondo, l'Eroe e il Prigioniero, ci troviamo di fronte a personaggi in grado di relazionarsi all'esplorazione e ai combattimenti in maniera differente, andando a sfruttare le loro specifiche capacità.

Il Bandito è un fuorilegge abile nell'individuare e colpire i punti deboli del nemico, e che eccelle negli scontri dalla distanza grazie all'uso dell'arco. L'Astrologo è invece uno studente che legge il futuro nelle stelle, erede della scuola di stregoneria scintipietra.

Il cast del nuovo titolo sviluppato da FromSoftware si fa dunque sempre più interessante e non abbiamo dubbi saprà garantire la necessaria varietà in termini di build, poteri ed equipaggiamento nel corso della campagna.

A tal proposito, abbiamo provato la versione completa di Elden Ring per sei ore: per saperne di più sul gioco, in attesa dell'uscita su PC e console, date un'occhiata all'articolo.