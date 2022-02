Elden Ring: svelata la nuova classe Prigioniero

Con un post su Twitter, From Software ha presentato due delle classi che potremo scegliere per il nostro Senzaluce in Elden Ring: il Guerriero, già visto nella closed beta, e una nuova di zecca, il Prigioniero.

Il post è accompagnato da un artwork che raffigura le due classi di Elden Ring, accompagnata da una loro breve descrizione. Il Guerriero viene delineato come un guerriero nomade che combatte impugnando due spade e dotato di una tecnica eccezionale.

Il Prigioniero, che come possiamo vedere nell'artwork ha un design piuttosto inquietante caratterizzato da una maschera di ferro che ne nasconde il volto, viene descritto come un esperto in stregonerie, imparate dai membri dell'elite di cui faceva parte prima di essere condannato.

Elden Ring, le classi Guerriero e Prigioniero

Rimanendo in tema, giusto pochi giorni fa, FromSoftware ha presentato anche le classi Vagabondo ed Eroe. Voi avete già deciso con quale classe iniziare il vostro viaggio nell'Interregno? Fatecelo sapere nei commenti.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Elden Ring sarà disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC a partire dal 25 febbraio 2022.