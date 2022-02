Lost Ark ha già più di 500.000 giocatori su Steam, e non è ancora free

Il gioco di ruolo d'azione Lost Ark di Smilegate RPG per Amazon Games ha già più di 500.000 giocatori contemporanei su Steam. Più precisamente 511.259, al momento di scrivere questa notizia, numero oltretutto destinato a salire nelle prossime ore. Considerando che non è ancora free, ossia che si tratta di quelli che hanno ottenuto l'Accesso Anticipato comprando uno dei pacchetti d'ingresso del gioco, si tratta di numeri davvero da capogiro, che sono destinati a esplodere con l'arrivo della versione libera.

Che Lost Ark fosse destinato al successo lo si era capito già da tempo, visto che i suoi pack campeggiano fissi da settimane nella top 10 dei giochi più venduti di Steam a livello globale, ma ora è arrivata la prova di forza, che non ha tradito le aspettative.

Attualmente Lost Ark è il secondo gioco con più giocatori su Steam, subito sotto a Counter-Strike: Global Offensive, ma sopra a DoTA 2, Apex Legends e PUBG: Battlegrounds.

Chissà se Lost Ark riuscirà a raggiungere il picco di 913.634 giocatori toccato da New World, il gioco precedente di Amazon Games. Probabilmente, se continua a macinare questi numeri, farà ancora meglio, considerando che l'altro non è mai stato lanciato in versione free-to-play.