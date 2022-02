Call of Duty: Warzone e Vanguard, trailer e le novità della Stagione 2, tra mappe, armi e modalità

Con la Stagione 2 di Call of Duty: Vanguard e Warzone al via la prossima settimana, Activision ha pubblicato un nuovo trailer della storia e le novità in arrivo per quanto riguarda Operatori, Pass Battaglia, mappe e non solo.

"Mentre le potenze dell'Asse e gli Alleati continuano la loro battaglia nel Pacifico e oltre, una nuova minaccia appare all'orizzonte: Nebula V. Il Capitano Butcher e la sua squadra hanno raccolto informazioni su un'arma chimica e ora la loro missione consiste nel tenerla lontana dalle mani dei nemici a qualunque costo", recita la descrizione del nuovo filmato con protagonisti i nuovi operatori Anna Drake, Thomas Bolt e Gustavo Dos Santos. La prima sarà disponibile dal lancio della season 2, mentre gli altri due arriveranno successivamente.

Su PlayStation Blog inoltre sono state svelate le numerose novità in arrivo con la Stagione 2 di Call of Duty: Warzone e Vanguard, che inizierà lunedì 14 febbraio.

Per quanto riguarda Warzone, la nuova season introdurrà Nebula V, un dispositivo utilizzabile per realizzare munizioni che rilasciano nuvole di gas velenoso dai nemici nei nemici caduti o ordigni esplosivi particolarmente insidiosi.

Per fronteggiare Nebula V, i giocatori potranno utilizzare il nuovo potenziamento sul campo "Stazione di decontaminazione", che filtra momentaneamente l'area, proteggendo gli alleati dalle nubi velenose. Confermato inoltre il debutto dei trasporti corazzati e nuovi punti di interesse nella mappa.

Ci saranno anche due nuove modalità: Caldera Clash e Rebirth Iron Trial. La prima fa scontrare due squadre di 48 giocatori in un Deathmach con eventi e potenziamenti, la seconda invece è vede team da due giocatori affrontarsi con set di armi e regole fisse.

Tra le novità in evidenza per Vanguard troviamo l'aggiunta di due nuove mappe multiplayer, Casablanca e Gondola, e il debutto delle partite classificate, che utilizzeranno le regole approvate dalla Call of Duty League 2022, skill ratings visibili e nuovi premi competitivi.

La modalità Zombi invece si arricchirà della nuova mappa hub "Terra Maledicta", che includerà nuove aree di combattimento, il personaggio Vercanna con l'abilità di cura Healing Aura e il boss Zaballa the Deceiver. La Stagione 2 vedrà anche il ritorno delle Wonder Weapons e la nuova story quest "Terra Maledicta".

Infine gli abbonati a PlayStation Plus da 23 febbraio potranno riscattare gratuitamente il Pacchetto Combattimento Beach Bum, che include una skin operatore leggendario per Wade Jackson, progetti per le armi Legendary Overlord e Neptune con 10 accessori ciascuno, un emblema leggendario, un biglietto da visita leggendario, un orologio e un portafortuna epico e un gettone PE doppi da 60 minuti.