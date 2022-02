Dying Light 2: italiani irrisi su Metacritic per aver chiesto il doppiaggio nella nostra lingua

Le recensioni degli utenti di Dying Light 2: Stay Human su Metacritic sono diventate un campo di battaglia e si vanno riempiendo di commenti he irridono gli italiani per aver chiesto il doppiaggio del gioco nella nostra lingua, in modo in verità fin troppo acceso.

Tutto ha avuto inizio con il fioccare di voti "0" da parte dei nostri connazionali, dati per protestare della mancanza del doppiaggio in italiano. Badate bene che Daying Light 2 è sottotitolato in italiano. Semplicemente, come ormai accade sempre più spesso, non sono stati doppiati i dialoghi per l'ovvio motivo che il nostro mercato è troppo piccolo per titoli del genere e non vale la pena di investirci troppo sopra.

Visto il fioccare di valutazioni ultranegative, che hanno abbassato la media voto degli utenti, i fan del gioco di Techland hanno deciso di reagire facendo partire una vera e propria campagna anti italiani, fatta di voti 10 dati con motivazioni tipo: "La mancanza del doppiaggio in italiano è un aspetto davvero positivo. Miglior gioco del 2022. Definitivamente un 10/10," o anche "Mamma mia! Grande gioco! 10/10 PS gli italiani non si lavano le mani dopo aver fatto la pipì," o ancora "Makaroni italiano pasta lazania Luigi Mario ducze. Italiano languago è facile se eri un nazista durante la Seconda Guerra Mondiale."

Commenti anti-italiani nelle valutazioni di Dying Light 2 su Metacritic

Ovviamente certe reazioni e certi commenti dai toni razzisti nei nostri confronti, che fanno ampiamente uso di luoghi comuni e stereotipi odiosi, non sono giustificati in alcun modo, ma in questo caso è l'intero quadro a essere desolante, sia per come è nato, sia per ciò in cui è sfociato.

Speriamo che Metacritic faccia un repulisti di tanta miseria umana, anche se ci speriamo poco.