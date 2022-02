Sifu: il trailer di lancio ci ricorda che è disponibile da oggi su PS5, PS4 e PC

Sifu, l'action game di Sloclap a base di arti marziali, da oggi è disponibile in digitale su PS5, PS4 e PC e per festeggiare il canale YouTube di Sony ha pubblicato uno spettacolare trailer di lancio.

Il filmato riassume in maniera magistrale lo spirito di Sifu, partendo con un accenno della trama e dei motivi per cui il protagonista cerca vendetta per poi offrire offrendo spettacolari sequenze di combattimento, presentando alcuni dei boss del gioco, tutti a prima vista molto carismatici tanto quanto pericolosi, e con un accenno della peculiare meccanica legata all'invecchiamento del protagonista dopo ogni morte.

Sifu è un action game tecnico, con un alto tasso di sfida e che non perdona gli errori, come potrete leggere nella nostra recensione a cura di Aligi Comandini, che lo descrive come "un titolo meccanicamente granitico, sorretto da un design degno di assoluti veterani dello sviluppo, che non teme di essere brutalmente impegnativo e riesce a sorprendere persino dal punto di vista artistico. Non è particolarmente longevo (specie se siete dei giocatori di altissimo livello), ma si tratta di un titolo a dir poco brillante, consigliatissimo agli amanti dell'azione e delle sfide che non perdonano. Se questa è solo la seconda opera degli Sloclap e sono già cresciuti fino a tal punto, non osiamo immaginare cosa possano fare con il prossimo gioco."

Come accennato in apertura, Sifu da oggi è disponibile sugli store digitali di Sony e Valve, mentre a marzo sarà disponibile l'edizione fisica Vengeance Edition per PS5 e PS4 che include il gioco base e una serie di contenuti esclusivi.