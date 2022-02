Sifu: data di uscita della versione fisica Vengeance Edition per PS5 e PS4

Microids e gli sviluppatori di Sloclap hanno annunciato la data di uscita e i contenuti di Sifu: Vengeance Edition, la versione fisica del gioco per PS5 e PS4.

Sifu, il promettente action game a base di arti marziali, debutterà su Epic Games Store e PlayStation Store la prossima settimana, ma coloro che preferiscono il formato fisico dovranno segnarsi sul calendario la data del 3 maggio 2022, ovvero il giorno di lancio della Vengeance Edition.

Quest'edizione retail include, ovviamente, il gioco base per PS5 o PS4, uno Steelbook esclusivo, 3 litografie da collezione, un artbook da 48 pagine con copertina rigida e la colonna sonora in digitale. Di seguito un'immagine che mostra i contenuti di questa versione.

I contenuti di Sifu: Vengeance Edition

Al momento la Vengeance Edition è disponibile in prenotazione presso alcuni rivenditori inglesi, come Game.co.uk al prezzo di 44,99 sterline, ovvero poco più di 50 €, in linea con il prezzo della versione digitale di Sifu per PS5.

Sifu sarà disponibile per PS5, PS4 e PC (Epic Games Store) a partire da martedì 8 febbraio. Se ancora non lo avete fatto, vi consigliamo di guardare lo spettacolare trailer di lancio live action.