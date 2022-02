Elden Ring: nuove classi svelate ufficialmente, ecco il Vagabondo e l'Eroe

La pagina Twitter ufficiale di Elden Ring ha condiviso una nuova immagine e nuove informazioni riguardo a due delle classi di partenza del gioco di ruolo d'azione di FromSoftware. Parliamo del Vagabondo e dell'Eroe, che potete vedere nell'immagine qui sotto.

Due delle classi di partenza di Elden Ring

Il Vagabondo, a sinistra, è descritto come un "cavaliere esiliato dalla propria terra natia e costretto a girovagare. Un'origine solida e dotata di armatura". L'Eroe, invece, viene descritto come: "un fedele eroe, a proprio agio con l'ascia da battaglia, discendete dai capitani dei calanchi". Ovviamente, queste classi di Elden Ring vengono mostrate di uno specifico genere nell'immagine, ma nel gioco potremo decidere liberamente che aspetto dare al nostro personaggio.

Ricordiamo anche che in Elden Ring, al pari di altri giochi di FromSoftware, la classe iniziale che andremo a scegliere non limita in alcun modo le possibilità di evoluzione del nostro personaggio. Ogni classe ha degli equipaggiamenti iniziali dedicati e specifiche statistiche, ma fin da subito potremo decidere di dare una direzione diversa al personaggio, tramite level up e tramite nuovi oggetti che andremo a trovare nel mondo di gioco.

Recentemente abbiamo anche avuto modo di vedere un video gameplay mostra lo scontro con l'Orso Gigante di Elden Ring. Inoltre, abbiamo scoperto che George R.R. Martin sarebbe "scioccato" di quel che Miyazaki ha fatto ai personaggi.