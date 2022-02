Resident Evil 4 Remake? Il creatore lo apprezzerebbe, con però una storia migliore

Resident Evil 4 Remake potrebbe essere uno dei prossimi progetti di Capcom e il creatore - Shinji Mikami - ha affermato che sarebbe in favore di un progetto di questo tipo, se però la compagnia si impegnasse a realizzare una trama migliore di quella originale.

Shinji Mikami ha guidato il franchise di Resident Evil presso Capcom per anni, ma ora è a capo di Tango Gameworks, dove ha creato The Evil Within e Ghostwire: Tokyo. Parlando con VG247, il director ha detto la propria riguardo a un potenziale Resident Evil 4 Remake.

Precisamente, Mikami ha detto: "I fan molto probabilmente lo vogliono [ndr, Resident Evil 4 Remake], quindi è una cosa buona." Ha poi anche detto che sarebbe grandioso se Capcom "potesse realizzare una storia migliore" per il gioco, perché lui l'ha scritta in sole tre settimane.

Leon di Resident Evil 4 HD Remaster

Resident Evil 4 potrebbe essere riassunto in "agente segreto combatte contro orde di mutanti in Spagna", quindi crediamo che Capcom potrebbe decidere di ampliare, anche solo leggermente, la narrazione del gioco. Resident Evil 2 Remake è stato estremamente apprezzato dal pubblico e, sebbene Resident Evil 3 Remake abbia ottenuto meno successo, non è impossibile che la compagnia di Osaka decida di continuare su tale linea, nel mentre si dedica a nuovi capitoli.

Dopotutto, i giochi di Resident Evil vendono sempre di più, come dimostrano i dati finanziari ufficiali di Capcom.