Elden Ring: George R.R. Martin sarebbe "scioccato" di quel che Miyazaki ha fatto ai personaggi

Hidetaka Miyazaki, director di Elden Ring, ha affermato che George R.R. Martin potrebbe rimanere "scioccato" da quanto FromSoftware ha fatto ai personaggi creati dallo scrittore per il videogame d'azione in arrivo il 25 febbraio 2022.

Miyazaki ha detto: "Quando Martin ha scritto questi personaggi, e quando gli ha fornito una storia delle origini, dei miti alla base di Elden Ring, questi semi-dei erano molto più simili alla propria forma originale, e magari più simili a una forma umana, prima della Frammentazione, prima che tutto avesse inizio".

La "Frammentazione" è un evento che ha avuto luogo prima dell'inizio della trama di Elden Ring. Il mondo di gioco, l'Interregno, era un tempo un luogo benedetto dall'anello che dà il nome al gioco e dall'Erdtree (il titanico albero luminoso) al suo centro. Una guerra ha però causato la rottura dell'anello e gli abitanti della terra sono stati trasformati.

In Elden Ring non mancheranno strane creature

Miyazaki ha poi continuato affermando: "Quindi era nostro compito interpretare la cosa e dire 'come sono diventati dei mostri così inumani?'. 'In che modo la follia dei frammenti dell'Elden Ring e il potere ad essi associato li ha condizionati?'. Erano nostro compito prendere quei grandi eroi e deformarli e distorcerli in qualcosa di diverso. E penso che se Martin avesse la possibilità di vederli e di vedere il gioco e tali personaggi, penso che potrebbe rimanere un po' scioccato. Quando li ha creati, li ha immaginati come qualcosa di simile all'umano, qualcosa di più tradizionale, personaggi drammatici fantasy e umani. Quindi spero che gli piacciano."

Sappiamo bene che FromSoftware sa ideare creature particolari, dall'aspetto unico e piacevolmente contorto e decadente. Un esempio delle creature immaginate da Miyazaki e dal suo team è visibile nel video gameplay che mostra il Castello Mourne, con spettacolari combattimenti.