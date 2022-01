The Batman: nuove immagini per il film con Robert Pattinson

The Batman torna a mostrarsi con alcune nuove immagini pubblicate in esclusiva da Total Film, rivista che nel nuovo numero ha riportato uno speciale approfondito sulla pellicola dedicata all'uomo-pipistrello in questione.

"Ho amato Batman fin da bambino, quando mi sono avvicinato al personaggio attraverso la serie TV con Adam West", ha affermato i regista, Matt Reeves, nell'intervista pubblicata sulla rivista in questione, "Sono appassionati anche di tutti i film usciti al cinema, non ho mai pensato che avrei potuto infine occuparmi personalmente di uno di questi", ha aggiunto.

The Batman: Robert Pattinson in una scena del film

Nelle immagini vediamo alcune scene del film: in una c'è Robert Pattinson nel costume di Batman sopra un tetto di Gotham City, in un'altra è insieme al Commissario Gordon, che nel nuovo film è interpretato da Jeffrey Wright e in un'altra il protagonista è insieme a quello che sembra essere un prigioniero o un ostaggio.

"Quando un killer prende la mira sull'élite di Gotham con una serie di macchinazioni sadiche, una scia di indizi criptici invia il più grande detective del mondo in un'indagine verso il mondo sommerso della città, dove incontra personaggi come Selina Kyle/Catwoman (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot/Penguin (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) e Edward Nashton/the Riddler (Paul Dano).

The Batman: il protagonista con il Commissario Gordon

Mentre le prove cominciano ad avvicinarlo a casa e le dimensioni dei piani dei colpevoli si fanno più chiare, Batman deve stabilire nuove relazioni, scoprire i criminali e portare giustizia sull'abuso di potere e corruzione che ha inquinato Gotham City per troppo tempo", si legge nella descrizione del film.

The Batman, una scena del film

Nei giorni scorsi abbiamo visto la prima scena completa condivisa, oltre alla durata del film veramente straordinaria con quasi tre ore di pellicola.