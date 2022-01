Sekiro: video mostra una versione mini-boss della Scimmia Guardiana, mai scoperta prima

AppleAle, l'amministratore del gruppo Telegram ufficiale di Multiplayer.it, ha condiviso con noi una recente scoperta legata a Sekiro Shadows Die Twice, il gioco d'azione di FromSoftware. Come potete vedere nel video qui sopra, tramite un presunto glitch è comparsa nel gioco una versione mini-boss della Scimmia Guardiana.

La Scimmia Guardiana di Sekiro, ricordiamo, è un boss particolare, che anche dopo essere stato "sconfitto" risorge per una fase due della bossfight. Inoltre, successivamente, è possibile trovarla in una seconda arena, durante la quale si ha modo di darle il vero colpo di grazia. In questo video, però, possiamo vedere che il boss appare di nuovo all'interno della propria arena, dove è anche possibile vedere che è presente la carpa gigante (il che indica che siamo in una fase di gioco successiva alla sconfitta della scimmia, visto che la quest della carpa è nell'ultima regione di gioco sbloccabile).

Come segnalato da AppleAle, ci sono varie stranezze in questa lotta. Prima di tutto, non viene considerato un boss, in quanto dispone di una normale barra della vita e non ha una fase due. Inoltre, si allerta come un normale mini-boss di Sekiro. La creatura inizia lo scontro già rivolta verso il giocatore e usa subito il lancio delle feci: la boss fight normale non inizia in questo modo. Il suo moveset è caotico, infligge molti più danni del solito ed è più resistente.

Non è chiaro il motivo per il quale la creatura appaia in tale posizione. AppleAle assicura che non è frutto di mod o altre modifiche intenzionali. La creatura è apparsa tramite l'attivazione di una serie di glitch, che potrebbero aver attivato una parte di codice "spenta" nel gioco base. Difficile dire esattamente cosa sia successo.

Sekiro è uno dei giochi più apprezzati dal pubblico degli ultimi anni ed è sempre bello scoprire nuovi segreti o stranezze. Gli streamer ci si dedicano ancora oggi, come dimostra Mitchriz su Twitch che ha finito il gioco bendato in 4 ore e mezza.