Sekiro: streamer su Twitch finisce il gioco bendato in 4 ore e mezza

Sekiro Shadows Die Twice è un grande gioco, diverso dai precedenti titoli di FromSoftware e proprio per questo molto apprezzato dagli appassionati. Ancora oggi, nel mentre attendiamo Elden Ring, i giocatori si cimentano in varie imprese con l'opera di Miyazaki. Mitchriz, streamer di Twitch, ha completato il gioco con il finale Shura in 4 ore e mezza e poco più. La particolarità? Lo ha fatto bendato.

Come potete vedere nella clip a inizio notizia, lo streamer di Twitch ha finito il gioco completamente bendato e, quindi, si è basato solo sulle indicazioni sonore per comprendere dove si trovava e in che direzione andare. Su Twitch sono disponibili anche altri frammenti della sua impresa con Sekiro, che dimostrano le sue capacità.

In alcune situazioni, Mitchriz sfruttava la spada per cercare muri e superfici da usare come punto di riferimento. Anche i suoni dei nemici e dei filmati si sono rivelati utili per capire se era arrivato a destinazione o meno. Ovviamente non sempre tutto è andato per il verso giusto: alle volte è caduto nel vuoto e in alcuni casi, non capendo più in che direzione stesse andando, si è dovuto teletrasportare di nuovo al checkpoint e ripartire. In ogni caso, considerando anche la complessità degli scontri di Sekiro, si tratta di un'impresa notevole.

Per fortuna, Sekiro utilizza molti suoni unici per gli attacchi dei nemici, soprattutto quelli speciali, quindi lo streamer di Twitch è stato in grado di capire quando attaccare, usare parry o abilità. Ovviamente ha usato a proprio vantaggio molteplici oggetti per ottenere tutti i vantaggi possibili e controbilanciare la propria cecità. Il boss finale (di Shura, si intende) è stato sconfitto al secondo tentativo. Qui sotto potete un momento molto intenso: la seconda fase contro la Scimmia Guardiana.

Vi segnaliamo anche che, in attesa di Elden Ring, utente batte il boss finale di Sekiro ogni giorno.