The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, i vincitori Graphic Contest

Qualche giorno fa vi avevamo parlato del nuovo Graphic Contest legato all'uscita di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. Adesso è giunto il momento di scoprire i vincitori selezionati da GameStopZing.

Per vincere non era sufficiente fare un disegno a tema Skyward Sword, ma bisognava introdurre almeno tre oggetti di una lista fornita dalla catena di negozi. Sono arrivati oltre 200 disegni da parte dei fan e potrete trovarli tutti a questo indirizzo.

Lavori di alta qualità, ma il vincitore è stato solo uno: Bruno Frenda, che si aggiudica una console Nintendo Switch, una Custodia per la console, il gioco The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, un Amiibo Zelda Wind Waker, un Amiibo Link Ocarina of Time e un Amiibo Link Twiligth Princess. Capire perchè ha vinto non è difficile, basta vedere il suo disegno:

Il disegno che ha vinto il Graphic Contest di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

Si classifica al secondo posto il disegno di Chiara Zanuso, e si aggiudica una console Nintendo Switch Lite blu, un poster A2 di The Legend of Zelda: Skyward Sword e un Amiibo Link Skyward Sword.

Il secondo classificato del Graphic Contest di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

Infine, si classifica al terzo posto il disegno di Matteo Innominato, e si aggiudica il gioco The Legend of Zelda Skyward Sword HD, un poster A2 di The Legend of Zelda: Skyward Sword e un portachiavi con logo della Triforza.

Il disegno in terza posizione del Graphic Contest di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

GameStopZing ha voluto premiare con una ricarica Nintedo eShop del valore di €25,00 dieci disegni che l'hanno particolarmente colpita, che però non sono riusciti a classificarsi tra i primi tre.

Cosa ne pensate? Qual è il vostro preferito? A noi piace molto la "vetrata" di Federico Balzani.