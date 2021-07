Tom Clancy's XDefiant: trailer presenta le mappe del Closed Test

Ubisoft ha condiviso un trailer dedicato alle mappe del Closed Test di Tom Clancy's XDefiant, il suo nuovo free to play. Il filmato ci permette di vedere le arene di combattimento che i giocatori potranno testare nella versione di prova.

Ricordiamo che Tom Clancy's XDefiant è uno sparatutto ad arena 6 vs 6 che propone un gunplay rapido, equipaggiamenti personalizzabili e fazioni specializzate. Ci saranno i Lupi, Reietti, Purificatori ed Echelon. Ci saranno varie modalità, come Dominio e Scorta.

Il trailer di Tom Clancy's XDefiant ci mostra le seguenti mappe:



Emporium: un centro commerciale, compreso di aree esterna, che propone sia spazi stretti che ampi

Air & Space: un'area al chiuso, a tema aerospaziale, con molteplici ripari e aree sopraelevate da sfruttare

Vi ricordiamo che la prova attuale avrà inizio il 5 agosto e sarà disponibile solo negli USA e in Canada su PC. I giocatori italiani interessati a Tom Clancy's XDefiant dovranno attendere ulteriori test, in arrivo più avanti. Ci si può comunque iscrivere già ora per fasi di prova successive.

Infine, ecco la nostra anteprima di Tom Clancy's XDefiant.