League of Legends, un cosplay di Caitlyn da jasikyu fra Arcane e il gioco Riot Games

Sfruttando il traino di Arcane ma riferendosi evidentemente più a League of Legends come gioco che non alla serie Netflix arriva quest'ottimo cosplay di Caitlyn da parte di jasikyu, modella sempre molto efficace nelle sue reinterpretazioni.

Jasikyu sembra peraltro essersi specializzata come cosplayer dedicata a League of Legends, considerando che l'abbiamo vista in azione con altri personaggi anche su queste pagine. In questo caso, la Caitlyn messa in scena sembra però più vicina ad alcuni artwork emersi per la versione videoludica che non rispetto alla versione animata in Arcane.

Quest'ultima riprende i tratti generali del personaggio ma li rielabora in un modo piuttosto particolare, facendo emergere un personaggio complesso e sfaccettato, molto affascinante e caratterizzato da un rapporto particolare con Vi, come emerge nel corso della serie. Quella messa in scena da jasikyu sembra invece la Caitlyn più tradizionale, affine a una certa visione storica nella versione videoludica, come dimostra il confronto diretto con l'artwork a cui evidentemente si riferisce.

In ogni caso, è davvero molto affascinante lo stesso, sebbene forse meno peculiare di quella vista in Arcane, come lineamenti e tratti del personaggio. Caitlyn, lo "sceriffo di Piltover", è la migliore agente delle forze dell'ordine della città, specializzata nell'uso delle armi di precisione a lungo raggio. Oltre ad essere una bravissima tiratrice scelta con il suo fucile hextech, è anche una grande detective grazie al suo intelletto superiore.