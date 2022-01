American McGee's Alice: una serie TV in sviluppo con David Hayter come showrunner

Anche American McGee's Alice avrà la sua serie TV, con un adattamento attualmente in lavorazione tra Electronic Arts e Abandon Entertainment e progetto affidato a David Hayter come showrunner, in attesa di sapere dove questa verrà distribuita.

Non ci sono ancora molti dettagli al riguardo, ma l'adattamento televisivo dovrebbe basarsi sui personaggi e le ambientazioni viste in American McGee's Alice e nel suo seguito Alice: Madness Returns, due giochi che effettivamente hanno introdotto un immaginario rimasto facilmente impresso in tutti i giocatori che hanno avuto a che fare con i titoli in questione.

Quello che sappiamo, al momento, è che lo showrunner, ovvero il maggiore responsabile della produzione, è David Hayter, noto in ambito videoludico per aver doppiato Solid Snake in Metal Gear Solid ma molto attivo anche nel panorama cinematografico, avendo scritto le sceneggiature dei film X-Men, X-Men 2 e Watchmen.

Al di là di questo, non sappiamo ancora le tempistiche della produzione né su quale network verrà lanciata la serie TV, dunque siamo ancora in una fase piuttosto preliminare del progetto, ma la questione sembra praticamente ufficiale, considerando anche il commento dei diretti interessati al riguardo.

Alice nella versione rielaborata da American McGee

"American McGee's Alice e Alice: Madness Returns sono delle rielaborazioni fantastiche dei racconti classici, vi portano all'interno di un Paese delle Meraviglie corrotto e gettano luce negli angoli più oscuri di quel mondo. Sono estremamente emozionato di poter portare questo mondo di follia e meraviglia a un pubblico globale", ha affermato Hayter in un commento.

Da parte sua, anche American James McGee si è detto molto felice dell'accordo trovato: "David Hayter è in grado di portare immaginazione, esperienza e abilità stealth maturate nelle sue missioni tra film, TV e videogiochi", ha detto il designer, riferendosi scherzosamente anche al suo ruolo in Metal Gear Solid. "Sono felice di lavorare con lui e di sapere che anche i fan lo accoglieranno con un affetto folle".

L'adattamento TV risulterà da una collaborazione tra Radar Pictures, Abandon Entertainment e lo stesso David Hayter, che farà da autore della sceneggiatura e produttore della serie. Nel frattempo, dal punto di vista dei videogiochi, siamo in attesa di sapere qualcosa su Alice 3, il cui progetto è stato avviato da tempo ma su cui non ci sono state molte notizie finora.