Arcane, il cosplay di Jinx da Jasikyu è perfetto

Arcane è stata una vera e propria rivelazione, venendo fuori come una delle produzioni animate migliori che si siano viste su Netflix, riuscendo in questo modo ad essere ben apprezzata anche dai non appassionati di League of Legends, cosa che ha portato subito a una certa popolarità del soggetto in ambito di reinterpretazioni a tema: tra queste vediamo oggi il cosplay di Jinx da parte di Jasikyu, davvero perfetto.

Nonostante Arcane sia caratterizzato da una narrazione corale, che coinvolge una notevole quantità di personaggi diversi, come si conviene a un gioco dotato di un roster enorme come League of Legends, Jinx e la sorella Vi sono chiaramente i personaggi principali della vicenda narrata e in particolare la prima è probabilmente quella che attraversa la maggiore trasformazione e crescita durante la serie.

Per questo motivo è anche uno dei soggetti preferiti dalle cosplayer, come dimostra anche questa ottima interpretazione da parte di Jasikyu, che riproduce una Jinx veramente impressionante come fedeltà all'originale della serie animata. Dalla capigliatura allo strano costume, il personaggio viene riprodotto veramente in maniera ottima: anche troppo, forse, considerando che un po' di fotoritocco risulta alquanto evidente guardando la foto.

Jinx è una formidabile combattente e geniale inventrice, ma che a causa dei traumi infantili ha una personalità totalmente squilibrata al limite della follia vera e propria. Nonostante la sua parte sentimentale riaffiori spesso, soprattutto nel legame con la sorella Vi, Jinx non esita a seminare il caos, cercando la spettacolarità e la distruzione senza freni, ma nella serie Arcane emerge come personaggio ben più sfaccettato e profondo.