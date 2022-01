Fortnite: la patch 19.01 introduce tornado e fulmini

Con la patch 19.01, Fortnite dà il benvenuto a tornado e fulmini, una delle novità più attese dal Capitolo 3 del battle royale di Epic Games.

Questi nuovi effetti meteorologici hanno un impatto significativo nelle dinamiche di gioco e danno un pizzico di pepe in più ai match di Fortnite. Come suggerisce Epic Games sul sito ufficiale, tornado e fulmini non sono solo sinonimo di pericolo e distruzione, ma possono essere sfruttati a proprio vantaggio.

"Lasciati travolgere e attiva una turbinosa strategia di fuga! Girerai vorticosamente finché non deciderai di planare verso la salvezza o, se rimarrai troppo a lungo tra le spire del tornado, finché questo non ti risputerà nella mischia. E non preoccuparti, in questo caso non subirai alcun danno da caduta", recita il sito ufficiale.

I fulmini invece infliggono danni lievi ai giocatori e incendiare l'area circostante, ma l'energia della scarica aumenta temporaneamente la velocità di movimento. Le probabilità di essere colpiti da un lampo inoltre aumentano tuffandosi in acqua o raggiungendo una posizione elevata sotto una nube nera.

In occasione dell'arrivo di questi nuovi fenomeni climatici, fino alle 15:00 del 17 gennaio si svolgerà la Settimana Vorticante, con le probabilità di incontrare un tornado nell'isola di Fortnite che saranno molto elevate. Infine, con la patch 19.01 è stata (re)introdotta la Pistola a Razzi che permette di appiccare incendi.

Rimanendo in tema, secondo un'indiscrezione le Tartarughe Ninja stanno per arrivare sull'isola di Fortnite.