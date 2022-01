Fortnite: accordo con Paramount, presto le Tartarughe Ninja in gioco, secondo un'indiscrezione

Stando all'insider Shpeshal_Nick, che ne ha parlato nell'ultima puntata del podcast Xbox Era, Epic Games e Paramount potrebbero aver raggiunto un accordo di collaborazione, che come primo effetto avrà l'introduzione delle Tartarughe Ninja in Fortnite.

Di base Epic Games è alla ricerca di nuovi personaggi da inserire nel suo gioco, visto che la formula ha dimostrato di funzionare molto bene. Tra questi ne vuole alcuni di Paramount, che di suo conta un ricchissimo catalogo di franchise molto amati. Le Teenage Mutant Ninja Turtles in Fortnite sarebbero la conseguenza più ovvia della collaborazione tra le due compagnie.

Difficile dire quali altri personaggi di Paramount potrebbero arrivare in Fortnite nei prossimi mesi. Facile invece vedere che, oltre ai vantaggi economici, il colosso del cinema e delle serie televisive voglia sfruttare Fortnite per far raggiungere alle sue proprietà intellettuali un pubblico più giovane, così da dare slancio anche al suo servizio di video streaming Paramount+ (ancora non disponibile in Italia).