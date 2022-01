Mario Kart 9 impazza sui social, dopo le voci riguardanti il possibile annuncio

Mario Kart 9 sta impazzando sui social network, soprattutto quelli nintendocentrici, dopo la voce che promette un annuncio del gioco nei prossimi mesi. Non c'è da stupirsene visto l'amore per il franchise e le copie vendute da Mario Kart 8, che tra versione Wii U e versione Deluxe per Nintendo Switch ha fatto numeri da capogiro (e continua a farli).

Ricapitoliamo: secondo il Dr. Serkan Toto, un noto analista dell'industria videoludica, Mario Kart 9 sarebbe in produzione piena e potrebbe essere annunciato nel 2022, magari con un semplice teaser (l'uscita sarebbe quindi nel 2023). Inoltre, sempre stando alle sue parole, il nuovo capitolo dovrebbe portare delle novità a sorpresa.

Proprio le speculazioni su queste ultime hanno fatto impazzire la rete, con ipotesi diverse su quali potrebbero essere le nuove meccaniche introdotte e le trovate studiate da Nintendo per rinnovare il franchise. La più amata, tanto da generare 10.000 tweet, è quella che passa sotto l'hashtag #NintendoKart.

Prima di procedere ribadiamo che naturalmente si tratta di una mera ipotesi, perché di concreto non c'è niente. Comunque sia #NintendoKart, nasconde il desiderio di vedere un Mario Kart 9 con rappresentati tutti i franchise di Nintendo, alla stregua di quanto fatto dalla compagnia con Super Smash Bros. Ultimate. In molti si sono divertiti a elaborare questa ipotesi, con alcuni che hanno anche realizzato delle false schermate di selezione dei personaggi per accompagnare i loro post.

L'unica verità, per ora, è che Mario Kart 8 Deluxe ha venduto più di 38 milioni di unità al 30 settembre 2021, cifra sicuramente cresciuta negli ultimi mesi. Difficilmente, quindi, Nintendo rinuncerà al brand, ossia abbandonerà il nome "Mario Kart". Comunque sia, potrebbe tranquillamente decidere di introdurre in gioco personaggi esterni al franchise di Super Mario, tanto per fare colore. Vi piacerebbe che fosse così?