NieR: Automata: 2B ama mangiare da KFC, secondo Yoko Taro

A quanto pare, a 2B piace mangiare da KFC. A confermarlo è stato Yoko Taro in persona, l'autore di NieR: Automata, sconvolgendo in un attimo la mitologia del gioco e le aspettative dei fan.

Il tutto nasce da un post su Twitter della divisione spagnola di KFC, che ha condiviso la foto di una cosplayer di 2B seduta in uno dei ristoranti della catena. Probabilmente è in Russia, ma in questo caso il luogo specifico conta poco. Ciò che conta è che l'immagine è in realtà in giro da un po' ed è stata utilizzata per dei meme. È riemersa in occasione del compleanno di 2B, il 7 gennaio.

Yoko Taro, uomo dall'animo creativo e scherzoso (e un po' troll, diciamocelo), visto il tweet, ne ha approfittato per confermare le preferenze alimentari di 2B, quotando il post di KFC e commentandolo con un semplice "Real" di conferma dell'autenticità della foto.

Quindi, dato che quella foto è vera, espande la mitologia del gioco dando un altro tratto caratteristico al personaggio: la Yorha No. 2 Type B, conosciuta anche come 2B, ama mangiare da KFC. Difficile trovarne di aperti nel suo tempo, ma evidentemente qualcosa deve essere rimasto.

Attualmente Yoko Taro sta lavorando a dei nuovi progetti misteriosi, dopo il lancio del recente Voice of Cards. Proprio quest'anno la serie NieR si è arricchita di due uscite, con la remaster NieR Replicant ver. 1.22474487139 e con il titolo mobile NieR Re[in]carnation, che sembra stia avendo un ottimo successo. Probabilmente la serie proseguirà anche in futuro, ma non sappiamo ancora in che direzioni.