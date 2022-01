Yu-Gi-Oh! Master Duel: video gameplay dedicato alla creazione dei deck

Konami ha pubblicato un nuovo video gameplay di Yu-Gi-Oh! Master Duel dedicato alla creazione dei deck in questa nuova incarnazione videoludica del celebre gioco di carte.

Tramite la modalità deck building ogni giocatore può assemblare e salvare fino a 20 deck differenti. Ci sono inoltre varie opzioni di personalizzazione, come raccoglitori, bustine protettive con dorsi decorati e la possibilità di scegliere tre carte da visualizzare quando muovete il cursore sul mazzo, un'opzione utile che permette di identificare velocemente un deck se ne avete più di uno dello stesso tipo.

Per quanto riguarda la costruzione del deck di per sé, come possiamo vedere nel video, è molto intuitiva ed è possibile impostare velocemente alcuni filtri per trovare facilmente la carta che ci serve tra le oltre 10.000 presenti nel gioco.

È presente inoltre la sezione Public Decks, in cui potrete visualizzare i mazzi usati dagli altri giocatori, volendo anche i top player più forti al mondo, per trarre ispirazione. Nel video viene anche mostrata un'opzione per creare le carte assenti nella vostra collezione usando i Craft Point, una risorsa ottenibile con duelli, missioni o smantellando le carte che non vi servono.

Yu-Gi-Oh! Master Duel sarà disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC (Steam), iOS e Android, con pubblicazione prevista per questo inverno. Il gioco supporta la risoluzione 4K, anche sui dispositivi mobile compatibili, crossplay e cross-save. Se ancora non lo avete fatto, vi consigliamo di leggere la nostra anteprima di Yu-Gi-Oh! Master Duel.