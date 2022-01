Yu-Gi-Oh! Master Duel, l'anteprima dell'atteso gioco free-to-play

Anche se non avete mai aperto una bustina di Yu-Gi-Oh!, creato il vostro mazzo di carte e giocato una partita con gli amici, con ogni probabilità vi sarà capitato quantomeno di entrare in contatto con la serie per vie traverse. Nel 2022 saranno passati vent'anni da quando il gioco di carte collezionabili di Konami è arrivato per la prima volta in occidente, diventato in brevissimo tempo un fenomeno internazionale per merito del manga di Kazuki Takahashi e, soprattutto, dell'omonima serie animata che in Italia debuttò sulle reti Mediaset.

Non si tratta di un caso isolato in cui da un anime di successo nasce un gioco che ha spopolato, ma mentre le trottole di BeyBlade hanno fatto il loro tempo, Yu-Gi-Oh! ha in più occasioni provato a svecchiarsi e incontrare i gusti di un pubblico in cerca di un intrattenimento sempre più digitale. E quest'anno lo farà con Yu-Gi-Oh! Master Duel, un gioco di carte free to play in sviluppo per tutte le piattaforme e permetterà di sfidarsi a vicenda o di portare avanti progressi e mazzi a prescindere che si stia giocando sul proprio iPad, sul PC di casa o su console. Soprattutto, Master Duel è un progetto pensato con in testa i fan del gioco di carte, mettendo da parte tutto l'immaginario legato al manga e all'anime da cui è tratto.

Noi abbiamo visto in anteprima Yu-Gi-Oh! Master Duel e siamo pronti a parlarvene.