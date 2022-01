Alan Wake 2: come il sequel è legato a Control e cosa ci aspettiamo

Cosa aspettarsi quindi da questo attesissimo sequel, narrativamente parlando? E quanto sono importanti le vicende di Control nell'universo condiviso di questi due giochi? Indossate i vostri cappellini di stagnola e seguiteci in questo speciale dedicato alle connessioni narrative tra Control e Alan Wake 2 , nel quale vi raccontiamo tutti i punti di contatto importanti tra le due opere e ipotizziamo qualche scenario per il nuovo capitolo.

In questo piano astrale, esistono due tipologie di giocatori: quelli che non sapevano minimamente cosa aspettarsi da Control e quelli che già sapevano che prima o poi le strade di Jesse Faden e Alan Wake si sarebbero incrociate. In realtà una cosa non esclude l'altra, ma se fate parte (come chi scrive) della seconda tipologia, non sarete rimasti troppo sbigottiti quando vennero annunciati i due DLC di Control. Cruciale è sicuramente il secondo contenuto scaricabile pubblicato da Remedy Entertainment, EMA (in originale AWE), nel quale ritorna Alan Wake, protagonista dell'omonimo gioco sviluppato da Remedy nel 2010. Se a questo aggiungiamo la recente Alan Wake Remastered, era abbastanza logico (ma va detto, per nulla scontato) che la somma di tutti questi elementi avrebbe dato come risultato l'annuncio di Alan Wake 2, arrivato durante la serata di premiazione di The Game Awards.

In particolare, il lago di Cauldron mette in comunicazione la nostra realtà con quella della Presenza Oscura, nel quale Alan è rimasto intrappolato. Inoltre, dal sopralluogo degli agenti speciali del Bureau, viene recuperato un thermos di caffè, un oggetto di potere che viene conservato nella Oldest House. Anche l'interruttore di Alan è un potente oggetto di potere, presumibilmente uno di quelli difficili da contenere: è probabile che l'accensione e lo spegnimento dello stesso, costituisse un Rituale necessario al suo mantenimento.

Grazie al suo talento, lo scrittore sfrutta questo potere per plasmare la realtà a suo piacimento, riscrivendola come se fosse un racconto. L'entità maligna che abita il lago di Cauldron, la Presenza Oscura, rapisce la moglie di Alan, Alice, e crea un doppelganger dello scrittore, Mr. Scratch. Utilizzando il bizzarro interruttore di una lampada abat-jour, capace di rischiarare l'oscurità della Presenza, e avvalendosi dell'aiuto di Thomas Zane, poeta vissuto e Bright Falls e che ha conosciuto la stessa tragica storia di Alan, lo scrittore riesce a salvare la moglie, scrivendo il finale del suo romanzo, Departure: Alice è salva, ma Alan rimarrà intrappolato nel mondo oscuro.

Night Springs è una serie TV presente nell'universo narrativo di Remedy, che coincide al nostro Twilight Zone - Ai confini della realtà: lo scrittore lavora a diversi episodi del serial fantascientifico, che compare anche in Quantum Break. Alla fine, Alan riesce a sconfiggere Mr. Scratch proiettando un film nel drive in della fittizia cittadina di Night Springs, un film nel quale lui e Alice si ricongiungono.

Rimasto intrappolato nel Luogo Oscuro, Alan cerca di riprendere il controllo di sé stesso e inizia a scrivere un nuovo romanzo, Return, che gli permetterà di tornare alla realtà. Sappiamo che la stesura del romanzo viene interrotta dal manifestarsi di Mr. Scratch nel mondo reale: alcuni report del Bureau of Control riportano chiaramente dichiarazioni di Alice, convinta di ricevere strane visite dal marito, nonostante Alan fosse dato per disperso. Questi sono gli eventi raccontati dallo spin-off Alan Wake's American Nightmare , nel quale Alan utilizza una vecchia sceneggiatura di Night Springs per sconfiggere il suo doppio.

Control, gli eventi nella Sezione Investigativa

Alan si mette in contatto con Jesse attraverso la Hotline

Di Alan Wake non si hanno più notizie fino a che Jesse Faden non viene contattata da Wake in persona attraverso la Hotline della Oldest House, un oggetto del potere che mette in contatto diversi piani astrali. Proprio come fatto precedentemente, Alan attira il nuovo Direttore nella Sezione Investigativa plasmando la realtà attraverso la scrittura, tanto che le sue parole arrivano a Jesse sotto forma di prosa. Jesse percepisce lo scrittore intento a battere febbrilmente a macchina, per poi assistere ad un dialogo tra lui e un suo doppio, stavolta Thomas Zane e non più Mr. Scratch, in una stanza del Oceanview Motel & Casino, una sorta di anticamera multidimensionale che connette diversi piani astrali.

Procedendo con la storia, Jesse apprende che la Sezione Investigativa è stata chiusa per contenere la fuga di un'entità ostile non meglio precisata. Questa si rivela essere il dottor Emil Hartman, una vecchia conoscenza di Alan. Hatman, psicologo di Bright Falls, aveva accolto da tempo l'intuizione che il lago di Cauldron fosse un luogo speciale, dotato di poteri soprannaturali, che il medico voleva controllare. Per indagare sulla Presenza Oscura, Hatman sfruttava la creatività di artisti problematici, che trovavano rifugio nella sua clinica. Dopo l'EMA di Bright Falls, e il relativo sequestro delle sue proprietà e ricerche da parte del Bureau of Control, Hatman trova la sua fine gettandosi nel lago di Cauldron, per poi essere catturato, ormai posseduto dalla Presenza Oscura, e imprigionato nella Oldest House.

La presenza di Alice Wake, presentatasi anni dopo per un interrogatorio, risveglia il potere della Presenza Oscura in Hatman, costringendo gli agenti del Bureau a evacuare la sezione investigativa e contenerla con una quarantena inviolabile. La presenza incontrollata dell'Hiss nella Oldest House non fa che peggiorare la situazione, costringendo Jesse, su richiesta (od ordine?) di Alan, a intervenire.

Jesse nella sala di monitoraggio EMA della Sezione Investigativa

Dopo che Hartman viene definitivamente eliminato da Jesse, l'agente Langston le segnala un'allerta EMA proprio a Bright Falls: i dati però sono strani, tanto da sembrare un glitch e non una vera emergenza, perché l'allerta riporta come data effettiva dell'EMA un paio d'anni nel futuro. Sul campo, a monitorare la situazione a Bright Falls c'è l'agente Estevez, della quale possiamo leggere una mail di lamentela in cui l'agente si lamenta dei continui malfunzionamenti della stazione di monitoraggio. Lei pensa siano dei semplici procioni a rovinare la sua attrezzatura, ma il sospetto di un sabotaggio è forte; inoltre, Estevez menziona il personale della stazione di ricerca di Lake House, dove nessuno vuole condividere i dati di ricerca con l'agente.

Il DLC si conclude definitivamente con le parole di Alan: "Le cose si sono messe in movimento. Se l'allarme è reale, allora lo è anche ciò che lo genera. Gli effetti seguiranno la causa. Sta accadendo di nuovo, un ritorno. Siete stati avvisati."