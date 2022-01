Red Dead Redemption 2: upgrade per PS5 e remake del primo capitolo in arrivo?

Red Dead Redemption 2 ha ancora l'upgrade next gen per PS5 (e probabilmente Xbox Series X|S) in lavorazione, con una possibile presentazione nel corso del 2022, così come il progetto di remake del primo capitolo, Red Dead Redemption, con novità che potrebbero arrivare presto, secondo un insider.

Non c'è nulla di ufficiale e anche in questo caso si tratta di voci di corridoio, ma nella scarica di rumor lanciati dall'utente Twitter AccountNGT, che in passato si è distinto per delle previsioni molto precise in particolare su Star Wars Eclipse, sono state fatte anche alcune affermazioni sul gioco western di Rockstar Games.

Sempre risposte stringate, in linea con la sessione di domande e risposte che aveva organizzato AccountNGT nei giorni scorsi, ma è interessante notare la risposta alla domanda di un utente che chiedeva che possibilità ci fosse di avere una patch per PS5 di Red Dead Redemption 2 quest'anno o se il remake del primo fosse ancora in produzione.



"Ci sono ottime possibilità per quanto riguarda l'annuncio, ma per il rilascio credo ci siano poche speranze", nel 2022, ha riferito l'insider. La risposta non è molto chiara, ma sembrerebbe affermativa per entrambe le domande, dunque secondo AccountNGT nel 2022 Rockstar Games dovrebbesia l'upgrade next gen di Red Dead Redemption 2 che il remake del primo Red Dead Redemption.

Ovviamente, entrambi i titoli dovrebbero arrivare anche su Xbox Series X|S, solo che nella domanda non vengono citate le console Microsoft. Un aggiornamento per le console next gen è probabile, anche se considerando i tempi biblici che sta richiedendo già quello di GTA 5, potrebbe volerci davvero del tempo. Nel frattempo, su Red Dead Online gli utenti sono furiosi contro Rockstar Games per la scarsità di contenuti.