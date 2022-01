Red Dead Online, utenti furiosi contro Rockstar Games per la scarsità di contenuti

È infine esplosa la polemica sullo stato attuale di Red Dead Online, con molti utenti che stanno protestando contro Rockstar Games, via social, a causa della scarsità di contenuti che caratterizza di recente la piattaforma multiplayer online di Red Dead Redemption 2, con tutti gli sforzi che sembrano concentrati su GTA Online, almeno in base a quanto riferito da questi utenti.

La compagnia ha recentemente annunciato un primo update per il 2022, che include alcuni bonus ed extra previsti per il prossimo periodo, compresi gli eventi speciali Call to Arms, Gang Hideout e altri, ma non è abbastanza per molti giocatori di Red Dead Online, che lamentano uno scarso impegno da parte di Rockstar Games sulla piattaforma multiplayer di Red Dead Redemption 2.

Red Dead Online, una delle immagini-meme diffuse su Reddit sullo stato attuale del supporto

Soprattutto è evidente, secondo molti, la differenza di trattamento tra Red Dead Online e GTA Online, con gli sviluppatori che sembrano nettamente più concentrati sul secondo rispetto al primo: nonostante sia attivo ormai dal lontano 2013, il multiplayer di GTA 5 ha avuto un'evoluzione molto più costante e progressiva e attualmente sarebbe supportato con maggiore impegno da Rockstar, secondo i giocatori delusi.

Per questo motivo, su Twitter sta dilagando l'hashtag #SaveRedDeadOnline, in trending in questi primi giorni del 2022, nel tentativo da parte degli utenti di dimostrare un certo dissenso a Rockstar Games, cercando di spingerla ad impegnarsi di più su Red Dead Online: "Due anni di questa roba senza senso da Rockstar ormai, semplicemente non sono più interessati: l'attenzione per Red Dead 2 se né andata", ha scritto ad esempio Ben T. Su Twitter.



"Tre anni di trascuratezza per Red Dead Online in favore di un gioco vecchio di 8 anni e incasinato come GTA Online. Red Dead Online è stato lasciato a marcire dall'incompetenza di Rockstar nell'ascoltare la loro community", ha scritto GTA Detective, tanto per fare qualche esempio.



Non va meglio su Reddit, dove il sub ufficiale del gioco viene spesso invaso da post di protesta, nonché meme che fanno ironia sulla "scomparsa" di Rockstar Games dal mondo di Red Dead Online, lasciato a sé stesso senza aggiornamenti di rilievo.