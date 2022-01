Final Fantasy 7 Remake: una mod riporta le inquadrature fisse dell'originale, in video

Final Fantasy 7 Remake ha effettuato un grande lavoro di modernizzazione sul classico di Square Enix, ma per giudicare la fedeltà alla visione originale è interessante vedere come apparirebbe il gioco con le inquadrature fisse del vecchio Final Fantasy 7, cosa effettuata attraverso delle mod dal canale YouTube Final FanTV.

Utilizzando alcuni strumenti di modding in grado di modificare sensibilmente la visualizzazione di Final Fantasy 7 Remake su PC, il canale in questione ha costruito un video di circa 6 minuti in cui il rifacimento ripropone in maniera fedele alcune situazioni e momenti di gioco dell'originale grazie all'uso delle inquadrature fisse e alcuni montaggi particolari.

Nel vecchio Final Fantasy 7, le "telecamere" inquadravano le ambientazioni attraverso varie angolature fisse, avendo a che fare con scenari costruiti in 3D pre-renderizzato e dunque non esplorabili spostando l'inquadratura in tempo reale. Allo stesso modo, le modifiche applicate a Final Fantasy 7 Remake per costruire questo video cercano di riprodurre tale effetto bloccando l'inquadratura in varie posizioni e cercando di replicare alcune scene originali.

Vediamo in particolare la missione iniziale dell'assalto al reattore Mako, con alcuni momenti particolarmente riusciti nell'operazione di recupero e anche un notevole lavoro di montaggio per ricreare l'effetto degli incontri casuali e dei combattimenti a turni che caratterizzavano il Final Fantasy 7 del 1997, completamente stravolti in Final Fantasy Remake in favore di un nuovo sistema di combattimento in tempo reale.