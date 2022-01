Niente Nintendo Switch Pro ma nel 2024 arriverà una console next gen, per analisti

Nintendo Switch avrà un vero e proprio successore nel 2024, secondo alcuni analisti, ma questo non sarà il presunto modello Nintendo Switch Pro che non sarebbe previsto dalla compagnia, bensì una vera e propria nuova console next gen di Nintendo.

Questa è la previsione di Piers Harding-Rolls di Ampere Analysis, che metterebbe così a tacere le infinite voci di corridoio sul presunto Nintendo Switch Pro in favore di qualcosa di completamente nuovo, che potrebbe seguire la linea di successo imposta da Switch ma potrebbe anche essere qualcosa di differente.

La famiglia Nintendo Switch rimarrà così com'è fino all'arrivo di una nuova console nel 2024?

"Mi aspetto che le performance del mercato console siano piuttosto stabili nel corso del 2022, con un declino nelle vendite di Nintendo Switch e dopo due anni di grandi risultati sul fronte del console gaming", ha scritto Harding-Rolls a GamesIndustry.biz.

"In ogni caso, la famiglia di dispositivi Nintendo Switch sarà ancora la più venduta nel 2022 arrivando a circa 21 milioni di unità vendute, aiutata anche dall'uscita di Nintendo Switch OLED", ha aggiunto. Tutto questo però non porterà a ulteriori evoluzioni su questa linea: "Non mi aspetto un Nintendo Switch Pro nel 2022, abbiamo in previsione una console next gen di Nintendo per il tardo 2024, dunque non sono convinto che un modello Pro sia destinato a comparire del tutto".

Nintendo, in effetti, ha sempre smentito le voci di corridoio su un modello potenziato di Nintendo Switch, chiamato comunemente "Pro", ormai da alcuni anni a questa parte. In compenso, ha lanciato l'anno scorso il nuovo Nintendo Switch OLED, che migliora lo schermo integrato con un pannello OLED di maggiore qualità e dimensioni, rimanendo comunque in linea con l'hardware originale. Nintendo ha inoltre riferito in passato che il ciclo vitale di Nintendo Switch potrebbe essere destinato a durare a lungo, cosa che potrebbe non coincidere con il lancio di una console next gen già nel 2024, ma c'è comunque tempo per tornare sull'argomento.