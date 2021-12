Yu-Gi-Oh! Master Duel avrà cross-play e cross-save al lancio

Konami ha annunciato che Yu-Gi-Oh! Master Duel, il nuovo adattamento videoludico del celebre gioco di carte in arrivo su PC, console e dispositivi mobile, avrà sin dal lancio il supporto a cross-save e cross-play.

La novità è stata annunciata durante il Jump Festa 2022 di alcuni giorni fa, dove per l'occasione abbiamo rivisto nuovamente in azione il gioco in un gameplay trailer, purtroppo tutto in lingua giapponese. La presenza del cross-play e del cross-save fin dal lancio del gioco è probabilmente una notizia che farà la gioia di molti, dato che Yu-Gi-Oh! Master Duel sarà disponibile gratuitamente per praticamente qualsiasi piattaforma sul mercato, il che significa che potrete continuare le vostre partite e ampliare i vostri deck anche giocando su più dispositivi differenti, senza dover creare più account e iniziare ogni volta da capo il gioco.

Yu-Gi-Oh! Master Duel, un'immagine tratta dal gioco

Vi ricordiamo che Yu-Gi-Oh! Master Duel sarà disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC (Steam), iOS e Android, con pubblicazione prevista per questo inverno.

Il gioco include oltre 10.000 carte da sbloccare, supporterà la risoluzione 4K, anche sui dispositivi mobile compatibili e avrà una campagna single player che permetterà di scoprire storie inedite sulle carte e la loro genesi, stando a quanto promesso da Konami. Ovviamente ci saranno opzioni avanzate per personalizzare i deck, così come tutorial dettagliati per i principianti, mentre i giocatori più esperti potranno cimentarsi in eventi speciali e tornei con duellanti da tutto il mondo.