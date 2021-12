Le migliori 10 colonne sonore del 2021

L'anno appena trascorso ha regalato gioie e videogiochi memorabili, anche dal punto di vista musicale. Alcune soundtrack sono riuscite a rimanere impresse nel nostro cuore e nell'esperienza ludica che hanno accompagnato attraverso le loro note musicali, la qualità degli arrangiamenti e la fantasia dei magnifici compositori che ci hanno lavorato. Vogliamo quindi proporre la nostra selezione delle migliori 10 colonne sonore del 2021, sempre secondo un metro di giudizio personale e altamente sindacabile. Abbiamo pensato a titoli indie, alcuni di essi di una qualità sbalorditiva, giochi tripla A dai budget faraonici e dai mezzi produttivi pari a film hollywoodiani, ma anche ad altri nomi meno altisonanti, ma comunque che hanno ricevuto grande apprezzamento da critica e pubblico. In comune, questi dieci giochi hanno tutti la stessa cosa: una colonna sonora da brividi. Ecco le nostre migliori soundtrack dei videogiochi usciti nel 2021, ma nei commenti diteci quali sono le vostre!

Death's Door

Uno dei migliori titoli indie degli ultimi tempi non poteva non avere, a sua volta, un comparto musicale strepitoso. A cura del compositore inglese David Fenn, le 50 tracce che compongono la OST di Death's Door lasciano tutte il segno. La cura dei particolari, la scelta della strumentazione e la composizione maniacale rappresentano un elemento del gioco degno di una produzione tripla A. Le musiche, ognuna con una forte personalità, ricordano a tratti film degli anni '80 come Labyrinth a volte certi anime dello Studio Ghibli. Sicuramente una delle colonne sonore più curate e d'impatto del 2021.

Halo Infinite Scadremo forse nella banalità, ma i cori gregoriani e l'orchestra che compongono la colonna sonora di Halo ci fa sempre venire un brivido. Soprattutto quella di Halo Infinite: 48 tracce composte da Gareth Coker (Ori and the Blind Forest), Curtis Schweitzer (Starbound) e Joel Corelitz (The Unfinished Swan, bellissima esclusiva Sony di qualche anno fa). Il grande lavoro fatto dai tre responsabili della OST è stato quello di prendere gli elementi classici della serie, che ogni appassionato adora, ed espanderli ulteriormente con innovazioni sonore e nuove idee. L'intera colonna sonora è disponibile in streaming online sulle maggiori piattaforme.

Deathloop Un'altra colonna sonora pazzesca di questo anno appena trascorso è sicuramente quella di Deathloop, realizzata da tanti artisti talentuosi come il compositore Sencit, la cantante Lady Blackbird (suo l'album capolavoro "Black Acid Soul"), e la canadese Fjøra. Di quest'ultima la meravigliosa canzone principale "Deja Vu", dal sound molto vicino a quelli già apprezzati nei film di James Bond e altre mega produzioni hollywoodiane. Ma tutte le tracce di Deathloop rimangono impresse al giocatore per la loro qualità: si va da lenti con trombe e batteria, tracce acid-jazz e altre più veloci e ritmate che ricordano molto quanto sentito in serie come Cowboy Bebop. Un vero e proprio gioiello di questo 2021 appena passato.

JETT: The Far Shore Grande sorpresa del 2021 è la bellissima soundtrack di JETT: The Far Shore, gioco del piccolo e talentoso team canadese dei Superbrothers (Sword & Sworcery). L'intera OST è a cura di un musicista veterano e molto conosciuto, soprattutto negli ambienti dell'indie rock di qualche anno fa e nel mondo della pubblicità, parliamo di scntfc, prolifico autore di svariate opere che spaziano da album veri e propri, colonne sonore (sua quella di Oxenfree 2) e addirittura tutti i suoni di sistema di Xbox 360 e Xbox Live. L'esperienza nella musica elettronica di scnftc ha permesso di realizzare una colonna sonora di qualità altissima, a tratti inedita per un titolo indie. Le sue sfumature electro-pop accompagnano tutte le 28 tracce che compongono l'audio del gioco, con canzoni che trasmettono il profondo senso di solitudine dello spazio passando per altre più ritmate, usate per riempire le fasi concitate dell'avventura.

Marvel Guardian's of Galaxy Il film dei Guardiani della Galassia era fortemente incentrato sulla sua incredibile colonna sonora, e il videogioco non fa differenza. La produzione Marvel, Eidos e Square-Enix non ha veramente badato a spese. Oltre alla meravigliosa musica originale composta da Richard Jaques (compositore di Mass Effect, per altro), il gioco ha le licenze di oltre 30 capolavori della musica a cavallo tra gli anni '70 e '80, con artisti del calibro di Billy Idol, Def Leppard, Bonnie Tyler, Mötley Crüe, Blondie, Iron Maiden, Frankie Goes to Hollywood, Europe, Kiss e molte altre leggende dalla musica di quell'epoca. Per il gioco è stato creato un intero album, "Space Rider", che nella fiction narrativa del titolo rappresenta il primo disco della band di Star Lord, vera e propria perla dal gusto anni '80. In questo caso l'autore è Steve Szczepkowski, talentuoso direttore audio della serie Deus-Ex. La colonna sonora di questo Marvel Guardian's of Galaxy è sicuramente una delle migliori di sempre, e ovviamente anche di questo 2021.

The Artful Escape Una delle più belle esperienze ludiche di questo anno passato porta con se una colonna sonora formidabile, opera dell'australiano Jhonny Galvatron e del connazionale Josh Abraham. Parliamo delle musiche di The Artful Escape. Entrambi fortemente influenzati dalla musica elettronica degli anni '80 e '90, hanno prodotto una soundtrack che spazia da brani trascendentali (a tratti ricordano alcuni livelli del celebre REZ di SEGA) ad altri che comprendono l'uso di chitarre elettriche e suoni sintetici. L'intera produzione è un vero e proprio "trip". Un viaggio attraverso il gameplay del gioco, con una forte personalità artistica che determina la componente fondamentale dell'esperienza di The Artful Escape: la sua ragion d'essere è proprio nella musica.

Life is Strange: True Colors Vero e proprio gioiello di questo 2021 e una delle migliori esperienze videoludiche degli ultimi anni, l'opera di Life is Strange: True Colors ci ha regalato anche una meravigliosa colonna sonora, veramente memorabile. La qualità torna sui livelli del primo capitolo. La parte originale della soundtrack è opera del duo musicale australiano Angus & Julia Stone, gruppo indie-pop dalla connotazione folk, mentre la parte su licenza comprende tracce di mxmtoon, giovane e talentuosa cantante statunitense, Dido, Kings of Leon e molti altri.

It Takes Two Vincitore di tantissimi premi della critica è il bellissimo It Takes Two dello studio Hazelight Studios, già autori di "A Way Out" uscito nel 2018 su PC, Xbox One e PS4. La colonna sonora è una di quelle che ci sono rimaste più impresse tra i giochi pubblicati quest'anno. Le 33 tracce che compongono questa bellissima OST sono state composte dagli svedesi Kristofer Eng e Gustaf Grefberg. Quest'ultimo in particolare è da molti anni attivo sulla scena videoludica, conosciuto come compositore con il nome di Lizardking fin dai tempi dell'Amiga. Lo stile elettronico, mescolato con la migliore tradizione orchestrale, tira fuori dal cilindro degli svedesi una delle più emozionati e ispirate colonne sonore degli ultimi tempi.

Psychonauts 2 La colonna sonora di Psychonauts 2 è legata, come molti altri giochi di Tim Shafer, all'incredibile estro e personalità del compositore Peter McConnell. Nato negli Stati Uniti e laureato in musica ad Harvard, ha iniziato da giovane a collaborare con il leggendario studio LucasArts e scrivere la sua firma sulle colonne sonore di icone come Monkey Island, Indiana Jones, Day of The Tentacle, Sam & Max, Grim Fandango e innumerevoli titoli basati su Star Wars. Insomma, le premesse per un altra grande soundtrack c'erano tutte, e sono state mantenute appieno. La OST di Psychonauts 2 è semplicemente brillante, originale e ben orchestrata. Comprende anche un brano, come "Cosmic I/Smell The Universe", cantato da Jack Black. Una delle migliori colonne sonore di tutto il 2021 a mani basse.