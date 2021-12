The Last Oricru, provato di un gioco di ruolo d'azione ancora acerbo

Vediamo in questo nostro provato di The Last Oricru se le premesse sono positive.

In queste ultime due settimane Microsoft ha reso disponibile, su Xbox, il Winter Game Demo Event che - come è facile intuire dal nome stesso - permette di testare tutta una serie di giochi grazie a delle demo gratuite, a tempo limitato. Tra queste, è presente anche The Last Oricru, un gioco di ruolo d'azione in terza persona parzialmente influenzato dai souls-like.

Ambientazione

Un'ambientazione di The Last Oricru

The Last Oricru si presenta come uno strano mix di fantasy e fantascienza. All'avvio, il nostro personaggio è intrappolato in una qualche capsula altamente tecnologica. Ci siamo appena svegliati, quando ci rendiamo conto che una strana creatura ci sta per uccidere. Non possiamo fare nulla e tra le urla veniamo impalati. In un attimo, però, ci svegliamo in un tempio dal sapore medievale, con strane creature orchesche che ci danno ordini. Attorno a noi, ci sono anche dei ratti umanoidi, schiavi degli "orchi".

Il tutto avviene con poche spiegazioni, con solo qualche accenno casuale al fatto che noi umani (ce ne sono altri nel tempio) siamo immortali. La memoria del nostro personaggio è un vuoto oscuro (non molto originale, lo sappiamo) e attorno a noi iniziano subito a dipanarsi intrighi.

I ratti schiavizzati vogliono ribellarsi, mentre gli orchi del tempio vogliono renderci dei potenti guerrieri per motivi non meglio noti. In tutto questo, arriva anche la regina degli orchi che accusa il tempio di tradimento e di aver nascosto strumenti tecnologici, ritenuti blasfemi o perlomeno illegali dalla cultura del loro popolo. Nel mezzo ci siamo noi che veniamo fatti rimbalzare tra una fazione e l'altra, dovendo subito decidere da che parte stare, senza aver realmente capito cosa sta succedendo e chi siano i cattivi della situazione. Il tutto, precisiamo, nell'arco di poche decine di minuti.

Si tratta di un primo impatto caotico, ma subito mette in chiaro che The Last Oricru mira a proporre un grande mondo con una trama complessa e che, soprattutto, vuole mettere il giocatore e le sue scelte al centro della scena. Impossibile dare giudizi, per il momento, ma di certo vi sono delle potenzialità e siamo curiosi di vedere come il tutto potrebbe evolversi.