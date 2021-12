Embracer Group acquisisce la casa editrice Dark Horse Media

Embracer Group ha annunciato di aver acquisito la nota casa editrice Dark Horse Media, che entrerà a far parte della compagnia come decimo gruppo operativo.

Prosegue dunque l'impressionante espansione di Embracer Group che di recente sta aggiungendo alla propria scuderia numerosi studi e società legate al mercato videoludico e dell'intrattenimento. Giusto poche ore fa, è stata annunciata anche l'acquisizione del team di Shiver Entertainment e dello studio d'animazione DIGIC.

L'annuncio è arrivato tramite il sito ufficiale di Embracer, in cui viene spiegato che l'acquisizione di Dark Horse rafforzerà le capacità transmediali della compagnia "aggiungendo competenze nello sviluppo di contenuti, nella pubblicazione di fumetti e nella produzione di film e TV". Dark Horse al momento possiede o controlla oltre 300 IP, alcune delle quali, stando a quanto riferito nel comunicato ufficiale, potrebbero dar vita alla creazione di nuovi videogiochi.

Dark Horse è stata fondata nel 1986 e attualmente è la terza casa editrice di fumetti più grande al mondo, dopo Marvel e DC Comics. Negli anni si è espansa diventando una società legata all'intrattenimento a tutto tondo, pubblicando anche film e serie TV. Al momento, Embracer Group non ha svelato i dettagli economici dell'acquisizione. Il fondatore e CEO della casa editrice, Mike Richardson, continuerà a guidare l'azienda.

Come accennato in precedenza, quella di Dark Horse è solo l'ultima di una lunga serie di acquisizioni da parte di Embracer Group, che nel tempo sta cercando di allargarsi e diventare un vero e proprio punto di riferimento nel mercato videoludico e dell'intrattenimento in generale. In un recente resoconto finanziario, il CEO della compagnia ha affermato che entro i prossimi cinque anni verranno lanciati ben 25 giochi tripla A.