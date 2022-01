My Hero Academia: il cosplay di Dabi di mooncosplays è meglio della versione maschile

Pur facendo parte dei cattivi, Toya Todoroki, meglio conosciuto come Dabi, è un personaggio amatissimo della serie giapponese My Hero Academia, tanto da essere oggetto di cosplay da parte di cosplayer di ogni sesso. Ad esempio questo di mooncosplays è molto migliore di tante versioni maschili dello stesso, nonostante i capelli lunghi.

Come potete vedere, mooncosplays ha svolto un ottimo lavoro nel riprodurre non solo i vestiti di Dabi, in realtà non complessissimi, ma anche il suo peculiare aspetto, compreso lo sguardo gelido e pieno d'odio. A rendere particolarmente bene è anche l'aggiunta di alcuni effetti speciali all'immagine, che la rendono particolarmente suggestiva.

Dabi è uno degli affiliati dell'Unione dei Villain, nonché ex membro della Squadra Genesi. Non vi diciamo altro perché magari qualcuno potrebbe non aver ancora letto o visto tutte le vicende che lo riguardano.

Il suo aspetto è quello di un uomo alto e slanciato. Ha i capelli neri, gli occhi azzurri come il ghiaccio e il corpo pieno di cicatrici da ustione, cucite insieme con piercing e anelli di metallo. Il suo carattere è freddo e distaccato, al punto da farlo sembrare incapace di provare emozioni. Inoltre prova piacere a far soffrire le persone, non solo verbalmente, e si diverte a prendere in giro studenti ed eroi professionisti.