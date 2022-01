Giocatori Xbox contro il crossplay forzato con i giocatori PC: troppi cheater

I giocatori Xbox non vogliono più giocare con con i giocatori PC in crossplay. Il motivo è la presenza di troppi cheater che rovinerebbero le partite. Questo sarebbe vero soprattutto in titoli molto famosi come Halo Infinite e Call of Duty: Warzone, ma varrebbe un po' per tutti i giochi online.

Pare quindi che la luna di miele del crossplay sia finita e che stiano emergendo le prime incompatibilità tra i giocatori delle diverse piattaforme. In realtà i giocatori Xbox chiedono da tempo la possibilità di disattivare il crossplay verso i giocatori PC e la rabbia sta montando sempre di più, ogni giorno che passa.

Già a novembre si poteva leggere su Reddit: "Ora che è confermato la possibilità di barare in Halo Infinite su PC, potete darci l'opzione di disattivare il crossplay?", ma ormai i messaggi di questo tipo si sono moltiplicati, con alcuni che considerano il crossplay forzato una vera e propria truffa da parte di Microsoft e altri che lo definiscono un errore.

Halo Infinite e Call of Duty: Warzone sono i giochi che più stanno soffrendo questa situazione. La loro natura free-to-play complica ulteriormente le cose, perché non ci sono barriere d'ingresso in gioco e gli hacker hanno grande facilità a creare nuovi account dopo essere stati bannati.

C'è da dire che il problema potrebbe non essere solo la presenza dei cheater, ma anche la naturale superiorità del sistema di controllo mouse+tastiera negli FPS rispetto ai controller, che dà ai giocatori PC un vantaggio innegabile, con molti che potrebbero vedere come cheat certi tempi di reazione impossibili con un controller.

Comunque sia, come già accaduto in Sea of Thieves e Battlefield 2042, è possibile che anche gli altri giochi ottengano la possibilità di disattivare il crossplay, che potrebbe rimanere ad appannaggio di una ristretta cerchia di utenti. Che non sia poi un'idea così geniale averlo in certi giochi, vista la differenza nei controlli?