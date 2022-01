ELEX 2: un trailer per il sistema di combattimento, partiti i preordini

Vediamo questo nuovo trailer di ELEX 2 che mostra in azione il sistema di combattimento, uno degli aspetti più criticati del primo episodio. Il filmato inizia con una breve introduzione a quelli che saranno i pericoli che si affronteranno in gioco e passa poi a mostrare le diverse tecniche che si potranno utilizzare in battaglia, tramite delle veloci sequenze di gameplay.

Si potrà quindi combattere corpo a corpo con spada e scudo, usando delle armi fantascientifiche, e si potranno anche lanciare dei veri e propri incantesimi. Tutto dipende da come il giocatore sceglierà di affrontare l'avventura.

I nemici saranno di diverso tipo e andranno dai membri delle fazioni avversarie, ai banditi fino ad arrivare ai mostri creati dall'ambiente mutato dopo la catastrofe, che ha plasmato l'ambientazione.

Come dicevamo, oltre a pubblicare il trailer, THQ Nordic ha fatto partire anche i preordini del gioco. Il prezzo della versione PC è di 49,99€, mentre quello delle versioni console è di 59,99€.

ELEX 2 sarà disponibile a partire dal 1° marzo 2022 su PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5.

Eccovi tutti i link per prenotarlo sulla vostra piattaforma di riferimento: