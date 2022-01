God of War e Rainbow Six Extraction ottimizzati con i prossimi driver GameReady di Nvidia

Nvidia ha annunciato che la prossima versione dei suoi driver GameReady sarà pubblicata il 14 gennaio 2022 e ottimizzerà due dei giochi PC più attesi di questo inizio d'anno: God of War e Rainbow Six Extraction. Quindi il titolo di Sony Santa Monica avrà Nvidia DLSS e Nvidia Reflex sin dal lancio, che avverrà lo stesso giorno dei driver.

Lo stesso varrà per Rainbow Six Extraction Point, che però sarà disponibile a partire dal 20 gennaio 2022. Tra gli altri titoli ottimizzati dai nuovi driver, anche Hitman III, The Anacrusis, GRIT e Monster Hunter Rise, che dopo l'installazione faranno registrare un miglioramento delle prestazioni, si spera corposo.

Leggiamo altre informazioni in merito ai nuovi driver di Nvidia tratte dal comunicato stampa ufficiale:

God of War e Rainbow Six Extraction arrivano con DLSS e Reflex

NVIDIA DLSS e Reflex hanno entrambe dimostrato di essere tecnologie che gli sviluppatori di giochi sono ansiosi di aggiungere ai loro giochi e che gli utenti amano utilizzare. Questo mese verranno lanciati un paio di giochi di successo - God of War e Rainbow Six Extraction - che supporteranno queste due tecnologie a partire dal lancio.

Basato sulla tecnologia di rendering AI e sui processori dedicati Tensor Core AI che si trovano esclusivamente sulle GPU GeForce RTX, il DLSS accelera i frame rate in God of War e Rainbow Six Extraction preservando gli straordinari dettagli grafici dei giochi per fornire una qualità dell'immagine simile alla risoluzione nativa.

NVIDIA Reflex è una suite di tecnologie che ottimizza e misura la latenza del sistema nei giochi competitivi, rendendo il gameplay scattante e reattivo anche per le sfide più difficili.

Il driver NVIDIA Game Ready per God of War porta con sé anche altre caratteristiche, tra cui:

Ottimizzazioni per il prossimo lancio di The Anacrusis, GRIT, Hitman III e Monster Hunter Rise.

Enhanced Dynamic Super Resolution (DSR) con IA per una migliore qualità dell'immagine.

Aggiunta di tre filtri basati sulla profondità per NVIDIA Freestyle, tra cui Screen Space Ray Traced Global Illumination, Screen Space Ambient Occlusion e Dynamic Depth of Field.

Supporto per 8 nuovi monitor di gioco compatibili con G-SYNC: