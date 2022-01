FAR: Changing Tides ha una data di uscita e sarà su Xbox Game Pass al day one, trailer

FAR: Changing Tides ha una nuova data di uscita, fissata per l'1 marzo 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, con lancio al day one anche su Xbox Game Pass e pre-order aperti da oggi, insieme a un nuovo trailer di presentazione.

Seguito di FAR: Lone Sails, recupera dal predecessore lo strano concept di avventura basata sull'esplorazione a bordo di veicoli e ne espande la struttura e il respiro, mettendo in scena un mondo ancora più particolare, che riprende le atmosfere malinconiche e desolate del primo ma arricchendole con nuove caratteristiche.

Protagonista della storia è un ragazzo, capitano di una strana nave con la quale ha deciso di solcare mari sconosciuti per trovare una nuova casa in uno strano mondo in rovina, caratterizzato da una tecnologia che fonde elementi antichi a soluzioni moderne, con una meccanica peculiare.

Oltre alla sfida rappresentata dal controllare questo particolare veicolo, con il quale è possibile solcare i mari e avventurarsi anche nelle profondità di questi, il gioco presenta enigmi da risolvere e minacce da sventare, esplorando le affascinanti ambientazioni aperte che ci si pongono davanti.

Sviluppato ancora una volta da Okomotive e pubblicato da Frontier Foundry, la nuova etichetta di publishing fondata da Frontier Developments, FAR: Changing Tides è dunque atteso per l'1 marzo 2022 e ha i pre-order aperti da oggi. Ne potete vedere un nuovo trailer riportato qui sopra, ricordando che sarà disponibile anche su Xbox Game Pass al lancio.