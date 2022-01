Nvidia GeForce RTX 3080, lanciata a sorpresa una versione 12GB e una GPU più grande

Nvidia ha colto tutti di sorpresa lanciando un nuovo modello di GeForce RTX 3080 con 12GB di VRAM e una GPU più grande. Parliamo di lancio a sorpresa perché niente era emerso durante il CES 2022, dove il produttore hardware ha presentato le schede GeForce RTX 3050 e RTX 3090 Ti.

La nuova versione della GeForce RTX 3080 va semplicemente a correggere alcuni problemi minori delle versioni precedenti, aggiungendo 2GB di VRAM GDDR6X ed espandendo il bus di memoria da 320-bit a 384-bit, che comporta un'espansione della banda da 760GB/s a 912GB/s.

Come dicevamo la GPU è diventata più grande con il core grafici CUDA passati da 8704 a 8960. In generale, la nuova 3080 dovrebbe essere leggermente più performante dei vecchi modelli, ma Nvidia ha preferito non darle un nuovo nome, tipo GeForce RTX 3080 Super o cose simili, quindi è probabile che solo gli utenti più scafati, armati di benchmark, noteranno differenze sostanziali.

Va detto che Nvidia ha fornito in merito pochissime informazioni e, quando contattata, si è limitata a rimandare ai suoi partner, tipo EVGA, Asus, MSI e tutti gli altri, per avere maggiori informazioni. Pensate che non ha specificato neanche il prezzo ufficiale. Vero è che nell'epoca della crisi dei semiconduttori il prezzo del produttore non ha più molto senso. Considerate che le 3080 originali si trovano ormai a 1500-2000 dollari, lì dove il prezzo base dovrebbe essere di 700 dollari. Quindi non aspettatevi che la nuova versione sia più economica.

Interessante anche il fatto che Nvidia non abbia accompagnato il lancio della scheda con post sul suo blog o comunicazione particolare. Se ne trova traccia solo nel comunicato sulla prossima versione dei driver GameReady, in cui possiamo leggere:

Inoltre, una versione della scheda grafica GeForce RTX 3080 con 12 GB di memoria GDDR6X è disponibile presso i nostri partner GPU a partire da oggi, e arriva con il supporto dei driver disponibile tramite GeForce Experience e sulla pagina di download dei driver di NVIDIA. Per informazioni sui prezzi specifici e ulteriori informazioni sul prodotto, sarà possibile rivolgersi ai partner NVIDIA di riferimento.

Il sospetto è che la quantità di queste schede immesse sul mercato sia ridotta e che le speranze di acquistarne una per i giocatori siano davvero poche. Speriamo di sbagliarci.