Arcane: il cosplay di Powder e Jinx di SeeU si trasforma in un video

Arcane è una delle serie di maggior successo su Netflix e ha conquistato i cuori di milioni di spettatori in queste settimane, anche quelli che non conoscono League of Legends, il videogioco da cui è tratta questa serie animata. Oggi vi proponiamo i cosplay di Powder e Jinx firmati da SeeU.

Arcane è una serie animata realizzata in collaborazione da Riot Games e Netflix. Si basa sull'universo di League of Legends e racconta del complesso rapporto tra la ricca città utopistica di Piltover e l'oppresso mondo underground di Zaun, approfondendo le storie di alcuni dei personaggi del celebre MOBA. In particolare, Jinx, che nel gioco viene dipinta come folle e amante del caos, nella serie viene maggiormente approfondito il suo carattere, molto più profondo e sfaccettato di quanto si creda.

Nel video pubblicato su Instagram che trovate qui sotto, SeeU ci offre una cosplay in trasformazione, vestendo prima i panni dalla dolce e innocente Powder per poi diventare la folle e sanguinaria Jinx, il tutto accompagnato dalle note di Enemy, il brano della sigla di Arcane realizzato dagli Imagine Dragons & JID. SeeU Xiao Rou è una delle cosplayer più famose in Cina ed è particolarmente apprezzata per la qualità dei suoi cosplay e la capacità di immedesimarsi perfettamente nei panni dei personaggi che interpreta, proprio come in questo caso. Nelle nostre pagine abbiamo già avuto modo di vederla all'opera in un altro video dedicato a Jinx di Arcane e nei panni di Perona di One Piece.

Se avete apprezzato la serie animata Arcane su Netflix, vi consigliamo anche il cosplay di Caytilin, il futuro sceriffo di Piltover, firmato da Alin Ma. Cambiando completamente genere, vi suggeriamo invece il cosplay di Mt. Lady da My Hero Academia realizzato da Rolyat e il cosplay di Jolyne Kujo da Le Bizzarre Avventure di JoJo - Stone Ocean firmato da Anna Aifert.

Che ne pensate del cosplay di Powder e Jinx di Arcane realizzato da SeeU?