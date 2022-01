The Batman: prima scena completa condivisa, mostra la trappola dell'Enigmista

È stata condivisa online, come pubblicità su YouTube e poi ricaricata sui social e su YT stesso, una scena completa di The Batman, il nuovo film DC con Robert Pattinson, che interpreta l'Uomo Pipistrello. Potete vedere il video qui sopra.

In questo video, possiamo vedere Bruce Wayne che prende parte a un funerale. A un certo punto, però, si sentono spari ed esplosioni e pare che l'Enigmista sia nella chiesa, nella parte superiore. Poi, un'auto fa irruzione nella chiesa. La polizia, presente alla funzione, reagisce immediatamente e circonda il mezzo. Da esso esce un uomo con una bomba legata al corpo e un cellulare che suona. Sul petto, invece, c'è una busta indirizzata a Batman.

Questo è solo un frammento del film e della scena del funerale di The Batman: l'azione si ferma sul più bello. Per certo, questa nuova scena ci permette di vedere che lo stile del film è drammatico, come avevamo già intuito dal precedente trailer.

Infine, vi ricordiamo anche che The Batman durerà circa tre ore, avvicinando così alla lunghezza di Avengers Endgame. Si tratta del film, tra quelli dedicati al solo Batman, più lungo di sempre. La data di uscita in Italia è il 3 marzo 2022.