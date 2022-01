The Batman: trailer ufficiale in italiano e sinossi sulla storia del film

The Batman torna a mostrarsi con il trailer "Il pipistrello e la gatta" ufficiale in italiano, ovvero la versione localizzata di quello che era stato diffuso già il mese scorso, e anche una sinossi da parte di Warner Bros. Italia che spiega qualcosa sulla storia del nuovo film.

Il trailer è dunque lo stesso The Bat and the Cat visto a dicembre, ma in questo caso abbiamo modo anche di sentire il doppiaggio ufficiale in italiano, visto che si tratta della versione completamente localizzata nella nostra lingua. Il video propone un'introduzione alla storia raccontata nel nuovo film sul celebre personaggio DC Comics interpretato in questo caso da Robert Pattinson, affiancato da Zoë Kravitz nel costume di Catwoman.

Leggiamo dunque la sinossi ufficiale pubblicata in queste ore da Warner Bros. Italia:

Due anni trascorsi a pattugliare le strade nei panni di Batman (Robert Pattinson), incutendo timore nel cuore dei criminali, hanno trascinato Bruce Wayne nel profondo delle tenebre di Gotham City. Potendo contare su pochi fidati alleati - Alfred Pennyworth (Andy Serkis) e il tenente James Gordon (Jeffrey Wright) - tra la rete corrotta di funzionari e figure di alto profilo della città, il vigilante solitario si è affermato come unica incarnazione della vendetta tra i suoi concittadini.

Quando un killer prende di mira l'élite di Gotham con una serie di malvagi stratagemmi, una scia di indizi criptici spinge il più grande detective del mondo a indagare nei bassifondi, incontrando personaggi come Selina Kyle / alias Catwoman (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot / alias il Pinguino (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) e Edward Nashton / alias l'Enigmista (Paul Dano). Mentre le prove iniziano a condurlo più vicino alla soluzione e la portata dei piani del malfattore diventa chiara, Batman deve stringere nuove alleanze, smascherare il colpevole e rendere giustizia all'abuso di potere e alla corruzione che da tempo affliggono Gotham City.

Il film The Batman, diretto da Matt Reeves e scritto da Peter Craig, arriverà al cinema il 3 marzo 2022 e rappresenta un rilancio totale per il brand in ambito cinematografico. Nei giorni scorsi abbiamo visto anche che il sito ufficiale contiene una sorpresa nel codice.