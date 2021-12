The Batman: ecco il nuovo trailer The Bat and the Cat

Warner Bros. ha pubblicato un nuovo trailer per The Batman, intitolato The Bat and the Cat, incentrato ovviamente sui personaggi di Batman e di Catwoman. Fate bene attenzione, perché il filmato contiene delle grosse anticipazioni sulla trama. Se non volete averne, evitate di guardarlo e vivete comunque felici.

Il video inizia con Bruce Wayne, interpretato da Robert Pattinson, che viene accusato di non prendere iniziative per il benessere sociale come i suoi genitori. Il montaggio alternato della sequenza, decisamente ironico, lo mostra contemporaneamente nei panni di Batman mentre lotta contro il crimine.

Quindi viene introdotta in modo spettacolare Catwoman, interpretata da Zoe Kravitz, che assolda Batman per lavorare con lei. Viene svelato anche un dettaglio interessante: l'Enigmista conosce l'identità di Batman. Insomma, si tratta di un trailer che, come già detto, svela molto della trama (si parla anche del rapporto tra Bruce Wayne e Alfred, per dire), molto più di quelli visti in precedenza. Lo trovate in testa alla notizia.

Per il resto vi ricordiamo che l'uscita di The Batman nelle sale cinematografiche è prevista per il 4 marzo 2022, mentre lo sbarco su HBO Max avverrà il 19 aprile 2022.