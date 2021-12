Final Fantasy 16 in ritardo, sarà rinviato al 2023?

Final Fantasy 16 potrebbe essere il primo posticipo al 2023, considerando il messaggio pubblicato oggi da Naoki Yoshida, nel quale ha spiegato che lo sviluppo del gioco è in ritardo di 6 mesi e che ulteriori notizie verranno diffuse nella primavera del 2022. Considerando che nello stesso periodo è previsto anche l'arrivo di Forspoken, è piuttosto probabile che i due giochi vengano mantenuti a una certa distanza da Square Enix, intenzionata a non sovrapporre le produzioni maggiori previste per il prossimo periodo sia in termini di data di uscita che di hype, cosa che ci porta a pensare anche a una presentazione più spostata verso l'estate per quanto riguarda il nuovo capitolo della celebre serie di RPG nipponici.

Forspoken arriverà il 25 maggio 2022 ed è lecito pensare che Square Enix non voglia distogliere l'attenzione da questo con una presentazione in grande stile di Final Fantasy XVI proprio a ridosso dell'uscita del gioco per PS5 e PC in questione. D'altra parte, il periodo della primavera arriva fino a giugno ed è possibile che la nuova presentazione dell'RPG arrivi in quest'ultimo periodo, magari all'interno dell'E3 2022 o di un evento Sony dedicato come uno State of Play o un PlayStation Showcase, visto che difficilmente la compagnia nipponica parteciperà alla fiera americana, avendola saltata da vari anni a questa parte.

Final Fantasy 16 sembrava dover arrivare prima del previsto, ma ora tutto torna alle tradizioni

Considerando una presentazione tra primavera e inizio estate, l'uscita potrebbe piazzarsi per l'autunno del 2022, ma si tratta della più ottimistica delle previsioni, conoscendo anche i tempi biblici che Square Enix impiega sulla sua serie principale, solitamente.

Final Fantasy 16 potrebbe dunque arrivare verso la fine del 2022, ma a questo punto non è da escludere uno spostamento direttamente al 2023: un mezzo anno di ritardo sullo sviluppo è un periodo di tempo decisamente lungo, oltretutto annunciato adesso senza avere ancora una qualsiasi tempistica precisa sull'uscita del gioco. Da parte degli sviluppatori, una comunicazione del genere sembra mettere le mani avanti per preparare il pubblico a uno spostamento notevole del periodo di uscita anche solo previsto dal pubblico. D'altra parte, il gioco è stato annunciato e mostrato con un singolo trailer nel settembre 2020 durante il PlayStation Showcase di presentazione di PS5, dopo il quale non si è praticamente più visto, dunque non è da escludere che i tempi di sviluppo si siano allungati in maniera notevole.

Sarebbero peraltro dei tempi piuttosto in linea con le tradizioni di Square Enix su Final Fantasy, in particolare per quanto riguarda i capitoli più recenti, ma si tendeva a pensare che questo Final Fantasy 16 fosse già piuttosto avanti con lo sviluppo già al momento della sua presentazione, considerando quanto riferito da Square Enix e da vari insider più o meno affidabili. Evidentemente, non era questo il caso: si tratta comunque di un progetto di dimensioni enormi, oltretutto complicato ulteriormente dalla solita questione della riorganizzazione imposta dalla pandemia da Covid che continua a imperversare e rendere difficile qualsiasi previsione sulle uscite di questa industria. Alla fine, è possibile che anche Final Fantasy 16 arrivi a più di due anni di distanza dalla sua presentazione, cosa che sembra essere diventata quasi una regola per le produzioni videoludiche di grosso calibro.