Sunsoft vuole rifare alcuni suoi vecchi titoli, ma non sa ancora quali

Sunsoft ha annunciato su Twitter di avere l'intenzione di rifare alcuni suoi vecchi titoli, anche se non sa ancora bene quali. Per questo ha chiesto ai videogiocatori di far sapere allo studio quali vorrebbero veder tornare sui nostri schermi.

Considerate che stiamo parlando di una software house attiva dal 1978, che conta un nutrito catalogo di opere pubblicate, inizialmente in sala giochi, quindi su console e, in misura minore, su computer. Spesso ha fatto anche da editore per giochi degli altri. Insomma, stiamo parlando di una realtà strutturata.

Voi, quale titoli di Sunsoft vorreste vedere tornare? A noi un nuovo Waku Waku 7 non dispiacerebbe. Magari andiamo a scriverglielo nei commenti, così da far tornare il buon Fernandez.