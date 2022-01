PlayStation VR: trailer italiano ci presenta i giochi in arrivo, compatibili con PS4 e PS5

Sony PlayStation Italia ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a PlayStation VR e ai giochi in arrivo, che saranno compatibili sia con PS4 che con PS5, tramite il visore per la realtà virtuale. Potete vedere il filmato qui sopra.

Nel video abbiamo modo di vedere, in ordine, i seguenti giochi per PlayStation VR:

Arashi Castle of Sin: un gioco di combattimento in prima persona, in stile samurai

After the Fall: uno sparatutto in prima persona in un mondo post-apocalittico

Fracked: un colorato sparatutto in prima persona molto dinamico

Puzzling Places: un gioco di puzzle 3D, per creare oggetti e monumenti in VR

Song in the Smoke: un'avventura fantasy dallo stile particolare

Puzzle Booble 3D Vacantion Odyseey: un classico gioco arcade in versione VR

Wanderer: un'avventura a enigmi escape room basata su un viaggio nel tempo

Zenith: un gioco di esplorazione e combattimento in prima persona

Moss Book II: la seconda avventura del topolino Quill

Come potete vedere, ci sono molteplici giochi in arrivo per PlayStation VR, molto interessanti. Le offerte della piattaforma spaziano dai giochi d'azione a quelli più rilassati, con anche alcuni marchi famosi che tentano di rinnovarsi con le nuove tecnologie.

Il visore di Sony PlayStation, PS VR

Tra i giochi VR in sviluppo c'è anche il particolare e discusso Notre-Dame on Fire di Ubisoft, saremo un pompiere nella cattedrale in fiamme.