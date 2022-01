Notre-Dame on Fire: gioco VR di Ubisoft annunciato, saremo un pompiere nella cattedrale in fiamme

Ubisoft ha annunciato una collaborazione con Pathé, per sviluppare un gioco VR in stile escape-room basato sul docudrama "Notre-Dame on Fire" di Jean-Jacques Annaud. Sarà disponibile a marzo e ci permetterà di vestire i panni di un pompiere all'interno della cattedrale in fiamme, nella notte del 15 aprile 2019.

Secondo quanto indicato, sarà un'esperienza interattiva da 1 ora. Il gioco e il docudrama condividono lo stesso nome. Si tratta della terza volta che Ubisoft realizza una versione digitale di Notre-Dame. La prima è stata in Assassin's Creed Unity, gioco del 2014 ambientato nella Parigi del 18° secolo. La seconda volta nel 2020, quando la compagnia francese ha realizzato "Notre-Dame de Paris: Journey Back in Time", un'esperienza gratuita che permetteva di vedere una riproduzione della cattedrale.

Jean-Jacques Annaud è stato probabilmente colpito da una di queste versioni di Notre-Dame e ha quindi contattato Ubisoft. "Sapeva che avevamo un attaccamento speciale a Notre Dame", dice Deborah Papiernik, Ubisoft senior VP. "Credo che sia per questo che è venuto da noi. Non credo che sia andato a trovare [qualcun altro]".

Il regista e la compagnia videoludica hanno iniziato i colloqui preliminari all'inizio del 2021, durante i quali hanno cercato di vedere quale tipo di tie-in avesse più senso realizzare, per entrambe le parti. Con il film in uscita nel marzo 2022, Papiernik e il suo team sapevano che una tale tempistica era troppo stretta per consentire la realizzazione di un gioco completo. Si è quindi optato per un'esperienza breve, in stile escape-room.

"Come ogni gioco di fuga, è una questione di enigmi e di cooperazione con i tuoi compagni di squadra", spiega Papiernik. "L'idea è quella di farsi strada attraverso la cattedrale per trovare le reliquie e combattere il fuoco, perché bisogna salvare Notre Dame [prima che scada il tempo]".

I designer di Ubisoft hanno lavorato a stretto contato con Annaud e il suo team, utilizzando la sceneggiatura del film - scritta dal regista e da Thomas Bidegain ("Un profeta") - come una sorta di punto di partenza. "Questa collaborazione ha davvero aiutato il nostro team", dice Papiernik. "Questo non significa che abbiamo tradotto tutto in gameplay; piuttosto, ha offerto al nostro team spunti di riflessione per il nostro adattamento".

Il gioco dovrebbe arrivare in più parti del mondo, ma non è stato indicato nulla riguardo alle piattaforme supportate. Non sono disponibili nemmeno video o immagini di gameplay. Possiamo però vedere il docudrama, nel trailer qui sotto.

Diteci, cosa ne pensate di questa esperienza interattiva dedicata a Notre-Dame?